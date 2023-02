Telia 3G-võrk kaob peagi Pärnumaalt

Kuid märkimist väärib, et pärast 3G sulgemist ei muutu vanad telefonid kasutuks, sest alles jääb veel 2G, mis tähendab, et nende aparaatidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui kõnesid vastu võtta. Vaid interneti kasutamine on raskendatud, kuna 2G-võrk on palju aeglasem.