Lõpelased seati valiku ette: kas kool või kogukonnakeskus?

Lõpe kooli 9. klassis käib 28 õpilast. Kooli hoolekogu esimees ja vilistlane Annika Urbel rääkis, et reform kerkis Lõpel päevakorda umbes aasta eest, kui tõdeti, et kolmanda kooliastme ülalpidamiskulu käib üle jõu. Toona tuli jutuks, et kool ja lasteaed võiksid kolida klubimajja. Pea aasta tagasi joonistati kogukonna koosolekul valmis eskiisprojekt, et luua Lõpele multifunktsionaalse külamaja. See pandi kirja ka mullu sügisel kinnitatud arengukavva ja eelarvestrateegiasse.