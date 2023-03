Volikogu istungilt välja visatud koolijuht: See on demokraatia ja kaasamine Lääneranna moodi

Kaiseli jutu järgi soovis ta volinikele kommenteerida, kuidas vallavõim on kaasanud sulgemisplaanidesse kogukonda ja kuidas on vallajuhid käinud välja algkooli erakooliks muutmise plaani.

“Kutsusime 9. veebruaril volinikud ja vallavanema külla, et arutada hariduse teemasid. Siis laiutati käsi ja volikogu esimees küsis: “Mis sulgemise juttu te räägite? See on tööversioon, mis ringleb, aga kooli sulgemine ei ole plaanis. Kust te seda võtate?” Kaks nädalat hiljem tuli sulgemise plaani eelnõu,” rääkis Kaisel.