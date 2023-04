Senisest riigikogulasest saab Põhja-Pärnumaa abivallavanem

Mäe tõdes, et Šorinile tuli kasuks kogemus riigikogust ja kohalikus omavalitsuses töötamise taust. Enne riigikokku minekut oli Šorin Pärnu abilinnapea. Ta on olnud ka Sindi linnapea. “Ta on meeskonnamees ja väga hea kandidaat,” lausus vallavanem. “Ma isegi ütleks, et seal on ka vallavanema materjal väga võimas.”