Uude kaardirakendusse märgiti ööpäevaga 350 halvas seisus teed

Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse liikluse peaspetsialist Toomas Tammela ütles, et ajalehe Sakala eestvedamisel loodud kaardirakendus on tervitatav, ent kahjuks ei jõua inimeste viited löökaukude või kehvas seisukorras teede kohta selle kaudu otse inimesteni, kes probleemi lahendama peaksid.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse arendusspetsialist Birjo Piiroja mainis, et kaardirakendus on praktiline ja mugav kasutada. “Idee on hea. Nii on inimesel võimalus lihtsasti ja käepäraselt infot edastada,” arvas ta, märkides, et kuna tegu on lingiga, mille peab salvestama või iga kord uuesti üles otsima, oleks huvitav näha, kui paljud inimesed seda pidevalt kasutama hakkavad.