Hotellipidajad peavad valitsuse plaani julmaks

Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonilepingus on kirjas, et kaotatakse käibemaksuerisus majutusteenuse pakkujatele. Praegu kehtib neile üheksaprotsendine käibemaksumäär. 2025. aastaks soovib valitsus selle tõsta 22 protsendini. Eesti kerkiks sellisel juhul Euroopa Liidus majutusteenuste käibemaksustamisel Taani (25 protsenti) järel teisele kohale. Meie lähiriikides on majutusasutuste käibemaksumäär seitse kuni 12 protsenti.