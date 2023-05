Pärnumaa õpilasmaleva juhatuse liige Katrin Kohjus avaldas, et esimese päevaga laekus malevasse registreerimiseks üle 100 sooviavalduse. “Põhimõtteliselt on pool kohtadest juba täis,” sõnas ta ja lisas, et nüüd hakatakse malevasse soovijate video- CVsid läbi vaatama.