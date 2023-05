Kahe linna elanikud saavad peagi toetust uue ahju või soojuspumba tarvis

Ahiküte on linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid. Külma ajal halveneb õhukvaliteet just tiheasustusega elamupiirkondades, sest kütmisel eritub tervisele ohtlikke saasteaineid.

Tartu ülikooli mulluse uuringu järgi on õhusaaste eri allikatest suurima tervisemõjuga justnimelt kohtküte. See põhjustas 2020. aastal Pärnumaal 46 varajast surma, neist 30 Pärnu linnas.

Arenguseire keskuse andmetel on Eestis keskmisest suurema keskkonnajäljega piirkondade seas ka Lääne-Eesti. Põhjus on see, et sagedamini on kasutusel ahiküte, mis paiskab õhku peenosakesi. Eesti inimese keskkonnajälg ületab Maa taluvuspiire keskmiselt 3,8 korda.