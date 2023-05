Pildid ja video ⟩ Rail Balticu Pärnu reisiterminal sai ehitusloa

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius märkis pressiteates, et sel aastal on juba alanud ka reisiterminali juurdepääsutee ehitus ning aasta lõpuks peaks RB osana olema valmis Pärnu uue kaubaterminali detailplaneering Niidu tänava piirkonnas.

Terminalihoone on kavandatud raudtee ja ooteplatvormide kohale ja on ühendatud galeriidega, mis tagavad reisijatele nii vaated kui mugavuse halva ilma korral. Lahendatud on klassikalised terminali kasutusvajadused nagu ooteruumid, piletikassa ja toitlustus. Terminali on plaanitud 90 istekohaga ootesaal, samuti kohvik, infopunktid ja muud reisijate teenindamiseks vajalikud ruumid. Terminali lähiümbrusesse jäävad teed, platsid ja haljastus võtavad enda alla keskeltläbi kuue hektari suuruse maa-ala.