Galerii ⟩ Valla kärpekrokodilli hambu sattunud väikekooli pere tõstis pea kohale aasta kooli võidukarika

Võidukarikat üle andes tõdes haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, et poole aasta jooksul on Metsküla kool läinud paljude eestimaalaste südamesse. Väike kogukonnakool jõudis oma looga igasse Eesti nurka. Koduriigis on vähe neid, kes ei tea, kus asub Metsküla algkool. “See on suur tunnustus teile selle eest, et seisate külakoolide eest,” sõnas minister.