Piltuudis ⟩ Haigla patsiendipäeval jagati muresid ja rõõme

Üheksandat korda toimunud patsiendipäeva läbiv mõte oli "Märgates inimest". "Pärnu haigla jaoks on kõige tähtsam inimene, olgu selleks patsient, tema lähedane või hea kolleeg. Kõik peavad saama võimaluse rääkida oma muredest ja rõõmudest. Oluline on, et me ei unustaks teineteist igapäevaselt kuulata ja märgata," rääkis Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets.

Patsiendipäeva tähistamine sai algusel 6. juunil 2014. aastal Norras. Praeguseks on sellest kujunenud ülemaailmne tervishoiuasutuste liikumine. Eestis liitus rahvusvahelise patsiendipäeva võrgustikuga "What Matters To You" ehk "Mis on Sinu jaoks oluline" 2019. aastal esimesena Pärnu haigla.