Võidutule toovad Pärnu Mari-Liis Kaljur ja Kaido Lüll

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna tulesaadik Mari-Liis Kaljur on Kaitseliidus möödunud aasta aprillist, ta on evakuatsioonirühma personalimeeskonna sidespetsialist. Pärnumaa ringkonna juhatus on teda tänanud koormusmatkal osalemise ja Saarde jaoskond aktiivse tegevuse eest.

Naiskodukaitse vaatest on Kaljur väga aktiivne, rõõmsameelne ja abivalmis. Veidi rohkem kui aasta jooksul on ta esindanud organisatsiooni näiteks koormusmatkal, Sügistormil, orienteerumisvõistlusel “Vejinu kauss 2022” (Lätis), Kaitseliidu meistrivõistlustel orienteerumises. Aastaga läbis Kaljur Naiskodukaitse baasväljaõpped, ta võttis osa mullu Kuresaares toimunud võidupüha paraadist. Pärnumaa ringkond valis organisatsiooni esindava tuletooja 2022. aastal liitunud liikmete hulgast, nagu edastas instruktor Siret Tammekänd.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva tulesaadik lipnik Kaido Lüll on Kaitseliidu liige 2010. aastast, ta on Pärnu malevkonna pealik ja teenib leiba Endla teatri haldusjuhina.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse spetsialist Karmen Vesselov edastas, et Kaido Lüll on maleva esinduskogu liige ja Kaitseliidu keskkogu delegaat ning tegutsenud koolitajana Kaitseliidu koolis, osalenud suurõppustel ja lisaõppekogunemistel. Maleva tegevliikmed ütlevad tema kohta, et Kaido on usaldusväärne, muhe ja sõnapidaja ning temaga võib alati ka luurele minna.