Käpalised on levinud just Lääne-Eestis. “Seetõttu on Lääneranna valla populatsioonidel väga suur roll nende liikide säilitamisel. Inimmõju intensiivsus üha kasvab, eriti kõikvõimalike arenduste näol, mille tulemusel elupaik kaob,” rääkis Eesti orhideekaitse klubi liige Tiiu Kull ja tõdes, et liigikaitse jääb arendustest paar sammu maha.