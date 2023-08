Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps võib ennast välja elada kasutades selleks näiteks kapiust või toa seina. Kui õpetaja kuuleb neilt koolis halbu sõnu, siis vanemad kodus kordades rohkem. Liiv rõhutab, et ATHga laps ei ole halb laps ega kasvatamata.

​Kellele see tugirühm mõeldud on, kas nendele lapsevanematele, kelle laps on saanud lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi või ka nendele, kes kahtlustavad oma lapsel ATHd. Või võivad tulla ka lihtsalt üliaktiivsete laste vanemad?