Jutluses arutles Ago Lilleorg, et vabadus pole iseenesest mõistetav, selle eest on makstud kalleimat hinda oma eluga ning Eesti Vabariigi taassünnipäeval räägime vabast rahvast vabal maal. Samas teeb maailmas toimuv meid ärevaks ning unustada ei tohi, et oma vabadust saame kaitsta vaid meie ise, nagu seda tegid esiisad Vabadussõjas.