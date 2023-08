Galerii ⟩ Kaitseliitlased harjutasid Pärnu kaitsmist

Papiniidu silla all, kesklinnas ja Vana-Pärnus pidasid kaitseliitlased õppelahinguid tänavail, sadama territooriumil ja hoonetes seeski.

Sõjapidamine linnaruumis erineb sellest, kuidas sõditakse metsas, ja nii tulebki mõnikord teises keskkonnas harjutada, et igaks olukorraks valmis olla. “See on väga oluline, et saaksime linnas selliseid õppusi korraldada,” märkis õppuse üks korraldajatest kaitseliitlane Rasmus Aaslaid.