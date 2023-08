Elektrilevi kommunikatsioonispetsialisti Kristi Reilandi sõnutsi oli tegu keskpingeliini rikkega. Praeguseks on voolu tagasi saanud 10 000 majapidamist ja elektrita on umbes 3000. Reiland rääkis, et parandustööd käivad ja kahe lähitunni jooksul peaks vool taastuma seni elektrita majapidamistes.