Tuuleloheentusiast Andres Sokk rääkis, et on seltskonnaga igal teisel septembri nädalavahetusel Pärnus kokku tulnud juba üle 20 aasta ja sündmus on meelitanud kohale huvilisi kaugematest riikidestki, näiteks Poolast, Saksa- ja Šotimaalt. Selle aja jooksul on ennegi juhtunud, et ilmataadi vingerpussi tõttu on üritus luhta läinud. “On nii vihma kui rahet sadanud,” tõdes ta.