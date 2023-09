Maanaine lubas võhivõõrad oma külmkappi piiluma

Võhivõõrana teise inimese koju sisenemine tekitab korraks ebamugavustunde ja küsimuse kas jalatsid peaks ära võtma. "Ei, nagu Ameerikas," kostab seepeale perenaine. Naabrimehest klient, kes saiakesi valib, tähendab, et saage hakkama, kõik on pidanud harjuma kuidas Annika pool kingadega toas käiakse.

Järgmised külalised tervitavad uksel: "Tere pererahvas, tulime maale. Tõime lapsed mõnusat suppi sööma." Õigupoolest on tegemist sama küla inimestega, kes koos lapselastega võtsid ette tee, et Annika roogasid mekkida. Vürtsikat Tai suppi vana maja köögis on nad igal aastal söömas käinud, kui Kõlli talu oma uksed inimestele avanud. "Igal aastal on uus menüü ja perenaine on lahke. Nüüd tõin lapselapsed, nemad jätkavad traditsiooni. Kõik on traditsioonides," seletab külaline enne, kui nad kööki laua taha kutsutakse, kus perenaine pliidil supi soojaks teeb.