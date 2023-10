Septembris sündis Pärnumaal vähem lapsi kui augustis

Septembris tuli Pärnumaal ilmale 41 last.

Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna andmetel tuli septembris Pärnumaal ilmale 41 last, augustis oli see number 65. Üldse sündis Eestis läinud kuul 845 last: 392 tüdrukut ja 453 poissi. Mullu septembris registreeriti 1010 sündi.