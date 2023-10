Saarde vallas tänati pedagooge ja peakokka

Kooli haldustöötajatest öeldi Lea Küla kohta, et ta on üle 30 aasta hoolitsenud maja puhtuse eest, tagades meeldiva ja turvalise õpikeskkonna. Sekretär Ülle Kesküla pikaajalise ja tulemusliku töö taustale jääb iga päev vastuste leidmine küsimustele "kellele", "millal" ja "miks". Eesti keele õpetaja Kersti Soomets kujundab õpilastes armastust ilusa emakeele, lugemise ja teatri vastu ning ta on Saarde hariduselu üks edendajaid. Õpilaskodu kasvataja jagab südamesoojust töökohas lastele, harrastab korvpalli ja kalapüüki.