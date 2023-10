Sõduri väljaõppel karastunute vanusevahe ulatus 50 aastani

SOKi läbis ka Endla näitleja Märt Avandi, kes nagu paljud teisedki, astus Kaitseliitu Ukraina sõja ajel. “Mina ei ole ajateenistust läbinud, nii et ma ei teadnud sellest ööd ega mütsi, aga mõtlesin, et see maailm, kus me elame, kahjuks ei võimalda sellist luksust, et ma ei tea, kuidas metsas ellu jääda, relva kasutada või ennast kaitsta,” põhjenda ta otsust.