Vana-Pärnus hävis tules kõrvalhoone

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnutsi kulus päästjatel kustutustöödele paar tundi. Tulest saadi võitu varahommikul pärast kella nelja. Kõrvalhoone lähedal paiknesid puuriidad ja valitses oht, et tuli levib.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektori Raido Metsa sõnutsi on tulekahju tekkepõhjus seotud kõrvalhoonesse tuleva viiesoonelise peakaabli lühisega. Kaabel kulges mööda puukuuri krohvitud vaheseina ja oli ühendatud garaažiosas asuva paekaitsmega, mille kõrval elektriarvesti. “Krohvitud seinal oli näha kaarleegist tekkinud vasesulamise jääke ja pritsmed, ka vasksoontel oli näha kaarleegi kahjustusi,” märkis Mets. Kaarleegi moodustumise võivad kaasa tuua lühised ja pinge ülelöögid. Selliste ohuolukordade ärahoidmiseks on oluline pöörata tähelepanu, et kaablid ei saaks vigastada.