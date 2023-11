Galerii ⟩ Pärnumaa aasta isa: Mida vanemaks saan, seda rohkem tahan ennast laste ellu mahutada

22aastase Merily, kuueaastase Herta, neljaaastase Kristeli ja pooleteiseaastase Mirdi isa Kaido Lülli hommik algas täna peaaegu nagu iga teine nädalavahetuse hommik: “Issi ärka üles!” hõigete saatel. See olevat aasta isa sõnul justkui kirjutamata reegel, et lasteaiapäeval tahavad tütred hommikuti magada, puhkepäevadel on enne kukke üleval.