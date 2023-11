Algab suitsuandurite kontroll kodudes

Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid kahjuks paljudest kodudest puudu. Seetõttu meenutab Päästeamet selle elutähtsa seadme vajalikkust ühekordse ja mahuka kontrollkäiguga, selgitas ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala. Töökorras suitsuanduri puudumisel on võimalik lühimenetluse korras trahvida 40 euroga. Siiski ei ole eesmärk trahvida, vaid et kodudes oleks see seade olemas.

Kontrollkäigud toimuvad tänasest kuni reedeni kuni kell 19-ni õhtul. Kontrolle teevad Päästeameti inspektorid ja päästemeeskonnad. Kontrollkäikudel on Päästeameti inspektoritel ja päästjatel alati seljas ametlik riietus ning kaasas töötõend – kahtluse korral tuleb paluda ka töötõendi näitamist.

Sel aastal on Päästeameti andmetel tulekahjudes hukkunud 33 inimest, neist enamiku kodudes kahjuks puudus suitsuandur.

Kuna tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti, on töökorras suitsuandur selle varajaseks avastamiseks hädavajalik. Suitsu- ja vingugaasi tõttu võib eluohtlik olla ka küllaltki väike tulekahju. Päästeamet rõhutab, et elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur ja igas kodus peab neid olema vähemalt üks. Soovituslik on paigaldada suitsuandur igale korrusele, või isegi igasse tuppa.