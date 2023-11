Kogumisringidel viidi ära rekordkogus ohtlikku jäädet

Pärnu linnamajandusosakonna keskkonna- ja heakorraspetsialist Anu Peterson avaldas tänu kõigile, kes võtsid vaevaks ohtlikku materjali kokku koguda, sellest teada andsid ning ei sokutanud seda loodusesse. "Kui muidu on taaskasutus väga moes, siis asbestijäätmete taaskasutamine ei ole lubatud," märkis Peterson. "Kokku kogutud eterniidi kogus näitab, et inimesed mõtlevad üha enam end ümbritsevale keskkonnale ja selle puhtusele."

Eterniit on keskkonnale ohtlik materjal, sest sisaldab asbesti. Tavaprügi hulka ei tohi eterniiti panna, samuti ei tohi seda ise omal käel käidelda. Vana eterniidiga on vaid üks õige tegevus: see tuleb üle anda jäätmekäitlejale, kellel on tegevusluba asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks. Pärnus võtab eterniiti aastaringselt vastu Paikre prügila. Teenus on tasuline.