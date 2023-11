Libedus ajas veoki kraavi ja ühe sõiduauto katuse peale

Esimene teade tuli kella 7.30 paiku, kui Pärnus Tallinna maanteel sõitis lumesahk sõiduautole külje pealt sisse. Veerand tundi hiljem sai häirekeskus teate, et Suigu külas libises veoauto kraavi ja seejärel vastu puud. Kell 7.50 teatati, et Pärnus Savi tänaval on auto katusel ja kraavis. Omanik organiseeris auto äraveo. Kella 8.10 ajal tuli teade, et Nurme külas põrkasid kokku kaks sõiduautot.