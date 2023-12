Näiteks müüsid Luunja keskkooli õpilased laadal vanadest vinüülplaatidest tehtud kausse. Õpilasfirma VinBowl esindaja Birgit Laurson rääkis, et mõte vinüülplaatidest kausse valmistama hakata tuli sellest, et ühel õpilasfirma liikmel oli kodus palju vanu vinüülplaate, mida enam kuulata ei saanud. “Kausid on kaetud spetsiaalse ainega ja sinna sisse saab panna erinevaid toiduaineid,” tutvustas Laurson toodet. Ta lisas, et praeguseks on nad müünud paarkümmend erinevas suuruses vinüülplaatidest valmistatud kaussi.