Puust ja punaseks: vallavanem isiklikult õpetas kriisiks valmis olema

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Merilin Aaslaid andis nõu, et kriisiga toimetulekuks on kõige tähtsam varuda toitu, vett ja ravimeid. Toitu peaks jaguma nädalaks ja varuda tasub neid toiduaineid, mida pere süüa eelistab ja mis valmivad väikese energiakuluga. “Kui sealiha ei söö, pole mõtet konserve voodi alla varuda. Kui on olemas kilone riisikott, aga valmistada pole võimalik, pole sest tolku,” seletas Aaslaid ja kinnitas, et ka šokolaad, kommid-küpsised on kriisiajal emotsionaalselt tähtsad. “Vett varudes tuleb inimese kohta arvestada kolm liitrit päevas.