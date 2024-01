Pakane keerab käru ⟩ Kontserdimaja ajalooline sündmus pandi ootele ja lumesõda Lottega jääb pidamata

Ehituskauplused ei ole ammu nõnda palju soojapuhureid ega autoakusid müünud. Bauhofi müügi- ja turundusjuht Marge Kikas tõdes, et ehituskauplustes on külmade ilmade mõju selgesti tunda. Kõige paremini lähevad praegu Bauhofis kaubaks soojakiirgurid- ja puhurid ning õliradiaatorid. Võrreldes 2023. aasta jaanuariga on elektriliste kütteseadmete müük kasvanud juba viis korda. Samuti on suur nõudlus küttematerjali järele: puidugraanulid, brikett, puud.