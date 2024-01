Detsembri esimese pühapäeva hommikul avastas Tori valla elanik Andres Mõis tee äärde mitmes kohas kraavi visatud purustatud eterniidi hunnikud. Jälgede järgi olid need sinna äsja viidud. Mõis pakkus, et keegi on läheduses katust vahetanud ja ülejäägi loodusesse visanud.