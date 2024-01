Teisipäeva ennelõunal oli piki tühje koridore kõndides kuulda üksnes mopi sahinat. Nii ühes kui teises maja otsas askeldasid koristajad. Are kooli direktor Pille Vaiksaar osutas meid vastu võttes keset koridori ilutsevale silmanähtavalt uuele piljardilauale. Töömeeski kasutanud võimalust panna tühjas majas rahus mängulaud kokku. Nii direktor kui tugipersonal on iga päev koolis ja ka õpilastel on võimalus tulla. Kuigi sisulist programmi koolis ei pakuta. “Me lihtsalt ei suuda seda ilma õpetajateta kõigile tagada,” märkis Vaiksaar.