Ürituse üks eestvedajatest Andrejs Usinovskis ütles, et tänavune teema on "aja mind naerma" ja antud teemal peavad osalejad arendama mängu prototüübi. "Väga tore on see, et mõnest prototüübist on saanud eelnevatel aastatel ka reaalne mäng," lausus ta.