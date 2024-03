Paas on Suure-Jaani mees, hariduselt kehalise kasvatuse õpetaja. Töötanud nii õpetaja kui koolijuhina. Viimati juhtis Türi majandusgümnaasiumi, sellest on möödas üle kümne aasta. Oma teisel tööpäeval märkis mees, et on tagasi vana armastuse juures. Kuigi koolitööst on palju aega möödas, on Paas ennast hariduseluga pingsalt kursis hoidnud. Põhja-Sakala vallavolikogus kuulub ta haridus- ja kultuurikomisjoni.