Pärnu ja Helsingi vahelised liinilennud jäävad tänavu ära

Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas, kes kahel eelmisel aastal suvepealinna ja Helsingi vahel ühendust pidanud lennufirmaga NyxAir läbirääkimistel osales, ütles, et suviste liinilendude ärajäämise põhjus on lendamise kallinemine ja siinsete ettevõtete huvipuudus täita kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvat eelarvet.

Täpsest summast ei soovinud Aljas konfidentsiaalsetele andmetele viidates rääkida, aga lennufirma NyxAir juhataja Jaanus Ojametsa avaldatud numbrite järgi jääb see kahe suvekuu eest, mil lennuliiklus Pärnu ja Helsingi vahel võinuks tänavu toimuda, 50 000 euro kanti. Seda eeldusel, et lennud 50kohalise Saab 2000ga, mis on eelmistel aastatel liini teenindanud, oleksid 50 protsenti välja müüdud ja siinsed ettevõtted kataksid selle vahe, mis tekiks täislastis lendamisel nullkasumiga.

Aljase jutu järgi on igal aastal püütud lennata võimalikult soodsalt, aga tänavu on hind nii palju tõusnud, et selle toetamine pole ettevõtetele majanduslikult põhjendatud. “Pärast COVIDit oli lihtsam lennukeid saada, aga praegu on lennunduses head ajad. Väikese lennukiga, mis Pärnu ja Helsingi vahet sõidab, on lendamine kulukas ja pileti omahind tuleb päris kõrge,” seletas ta.