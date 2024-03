Pärnus vahetub kümnendik volikogust

Pärast seda kui volikogu eelmine esimees Andres Metsoja Isamaast andis teada, et soovib peatada kolmeks kuuks oma volitused, tuli tema asendajaks Martin Koppel, kes 2021. aasta valimistel kogus 63 häält, saavutades sellega Pärnus Isamaa erakonna 14. tulemuse.

Pärnu linnavolikogus on 39 liiget. Võimuliitu kuuluval Reformierakonnal on üheksa, valimisliidul Pärnu Ühendab kaheksa ja Isamaal kuus kohta. Opositsioonis on EKRE kümne esindajaga ja Keskerakond viiega. Valimisliidul oli pärast valimisi volikogus üheksa liigest, aga Olav Karulin astus fraktsioonist välja.