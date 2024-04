Põhja-Pärnumaa vallas on juba pea neli aastat käsil tuulikute eriplaneering, mis alguses hõlmas endas tosinat ala. Nüüd on päevakorda jäänud kaheksa piirkonda, millest omakorda nelja puhul on võimalus, et nende projektid valmivad tavapärasest kiiremini.