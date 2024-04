PILDID ⟩ Vallavalitsuse liikmed vahetasid päevaks kohad gümnasistidega

Noortega kohad vahetanud vallavalitsuse liikmed said samal ajal võimaluse juhtida Vändra gümnaasiumi õpilasesindust JATS. Kohtuti kooli juhtkonnaga, tutvuti programmiga “Kooli aed 100“ ning avanes võimalus osa saada koolitundidest.

Päeva lõpetuseks kogunesid osalejad Vändra halduskeskuses, kus jagati muljeid ja arutati päeva sündmusi. Noortele oli see põnev ja hariv päev, mis andis võimaluse osa saada vallavalitsuse igapäevatööst. “Meil külastasime Tootsi tuuleparki ja nägime oma silmaga, kui suured tuulikute osad päriselt on – see oli väga põnev,“ rääkisid Laura ja Maarja.