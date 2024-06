Laiksaare kiriku ehitamisest möödub 100 aastat

Eesti apostlik-õigeusu kiriku Laiksaare väike kogudus on muutunud vallakeskuse Häädemeeste õigeusu koguduse abikoguduseks. Häädemeeste õigeusu koguduse juhatuse esimees Aleksander-Tõnis Joarand rääkis, et pühakoja 100 aasta juubeliks on Urissaare külavanema Ülle Iire abiga koostatud näitus piirkonna ajaloost.