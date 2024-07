Pärnus lõi öökuninganna lahti õied, mis pakuvad silmailu aastas ühel ööl

Lill õitses rikkalikult kaks ööd järjest, 28. ja 29. juunil. 28. juunil avanes korraga kaheksa õit, järgmisel sai imetleda seitset. Varem avanesid õied paari kaupa. Kokku oli öökuningannal sel aastal õisi umbes 30. Omaniku hinnangul on üks õis veel puhkemas.

Eelmisel aastal avanes samal lillel korraga kõige rohkem kümme õit. Raigi öökuninganna ehk suureõieline kuukaktus on õide puhkenud igal aastal enam-vähem samal ajal, jaanipäeva paiku, aga mitte alati nii vägevalt.

Öökuninganna looduslik leviala on Kesk-Ameerika Mehhiko ja Lõuna-Ameerika troopilistes metsades. Öökuninganna on kiiskavvalgetes toonides ja lõhnav selleks, et tolmeldajad, näiteks nahkhiired, taime lihtsalt ja kiiresti üles leiaks.