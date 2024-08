Pärnu üks suurim hotell otsib investorit

Kinnistu ja hoone omanik on OÜ Strand Projekt, mille omanik on Egon Elstein. Ta on Strandiga seotud olnud 1997. aasta maist alates. 1997-2000 oli ta rentnik, misjärel ta omas kompleksi kahasse koos hiljuti siit ilmast lahkunud Peter Hundiga. Alates 2006. aastast on Elstein olnud kogu kompleksi ainuomanik. Möödunud aasta algusest andis Elstein Strandi kinnistu rendile kodumaisele hotelliketile Hestia.