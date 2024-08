Galerii Naabermaja põlema panna lubanud mees sattus ise tulekahju ohvriks

Veidi enne kella 13 kuulsid Tõstamaal Sadama teel tegutseva pisikese õmblustöökoha naised kõva kärgatust ja tormasid õue, et saada aimu, mis on juhtunud.

Kuna kahekorruselise silikaattellistest naabermaja esimese korruse akendest ja katuse vahelt tõusis suitsu, oli selge, et üleaedsete juures on tulekahju.

Üks naistest võttis kõne häirekeskusesse, teine tormas suitseva maja trepikotta, uurimaks, kas kedagi on vaja aidata. “Ega ma väga mõelnud, kas see võib mulle endalegi kuidagi ohtlik olla,” tunnistas naabritele appi tõtanud Aina. Tema jutu järgi oli trepikoda suitsune ja teisele korrusele viival trepil istus üks mees. Teine mees oli avatud korteriukse vahel pikali, jalad korteris, keha koridoris.

Aina üritas abivajajat põlevast korterist välja lohistada, aga too oli nii raske, et ta teda liigutada ei jõudnud. Appi läinud naise teada oli korteris kolmaski mees, korteri omanik, aga kuna korterist kostis praksumist ja maja oli suitsu täis, ei saanud ta edasi liikuda.

Aina rääkis, et ehkki oli selge, et maja põleb, ei soostunud trepil istunud mees välja minema. “Ta ütles, et ilma sõpradeta ei lähe ta kusagile,” meenutas naine.