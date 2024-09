Jaanus Getreu: Ma ei kahetse, et pidin lahkumisavalduse kirjutama

Lääneranna spordikooli direktor Janar Sõber on tunnistanud, et kaalumisel oli variant: kas kirjutab Getreu ise lahkumisavalduse või töösuhe lõpetatakse usalduse puudumise tõttu. 33 aastat treeneritööd teinud ja tänavu president Alar Kariseltki teenetemärgi pälvinud Getreu valis omal soovil lahkumise ja kinnitab, et ei kahetse tehtud otsust.

Ma ei tea. Janar Sõber helistas mulle ja ütles, et tuleb erakorraline ülesütlemine või kirjutad ise lahkumisavalduse. Tundsin, et ma ei jaksa võidelda juba tervislikel põhjustel, lastes ennast lahti lasta. Mõtlesin, et kirjutan ise lahkumisavalduse ja asi klaar. Mulle tundus nii lihtsam, kui ei pea hakkama pidama vaidlust töökaitsega. See ei ole minu teema. Kui on nii, siis on nii. Otsus oli ju tehtud. Nemad otsustasid, et mina olen juhtunu eest vastutav. Janar Sõber ütles, et teadmatus ei vabasta vastutusest, ehkki mina nii ei arva.