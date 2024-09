Vändra bussijaama saatus selgub rahvahääletusel

Koostöös Pärnumaa ühistranspordikeskusega (PÜTK) oleks toetusmeetmest võimalus rajada Vändrasse moodne bussijaam, millel suurust veidi üle 30 ruutmeetri. Projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 155 000 eurot, millest vald panustaks 30 000 eurot ja saadav toetus hinnanguliselt 125 000 eurot. Uus bussijaam valmiks 2025. aastal.

Uues jaamas on arvestatud erivajadustega inimestega. Nii on sinna plaanitud ehitada invatualett ja madal perroon, mis hõlbustab bussi peale minekut. Ooteruumi saab talvel kütta ja suvel jahutada, tagades sõitjaile mugavuse igal aastaajal.

Samuti plaanitakse bussijaama juurde ehitada jalgrattahoidla, mis soodustab säästlikku liikumist ja pakub võimalust jätta oma sõiduriist mugavalt bussijaama. Uude ehitisse tuleb bussijuhtide puhkeruum koos eraldi tualetiga – see lahendus on eriti oluline, kuna Vändra on mitme bussiliini lõpp-peatus.

Kui vana bussijaam lammutatakse, säilitatakse selle ajalooline element – tornikell. Foto: Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal

Rahval on võimalik toetada 114,5ruutmeetrise bussijaama renoveerimist.



Praegune hoone on aastaid seisnud tühjana, kuna kasutatud on üksnes 15ruutmeetrist ootekoda. Hoone on ehitatud äripindadeks, mitte bussijaamaks. Renoveerimiseks puudub praegu võimalus projektist toetusraha saada.

Vändra bussijaam on ehitatud ärihooneks, kuid enamik selle ruume on pikalt seisnud kasutuseta. Foto: Mailiis Ollino





PÜTKi projekti kaudu rahastatakse ainult uute jaamade rajamist. Hoone renoveerimine, et see vastaks uue bussijaama standarditele, tuleks sel juhul vallaeelarvest. Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse arvestuste järgi võib see minna maksma vähemalt 150 000 eurot. Praeguses eelarves selleks raha pole ega teata, millal renoveerimisega saaks pihta hakata.

Salajasel hääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16aastased vallakodanikud. Oma toetust saab avaldada SPOKU keskkonnas ja valla raamatukogudes, kus töötajad on valmis abistama. Täpsema info leiab Põhja-Pärnumaa valla kodulehelt. Hääletus läheb lukku reede hommikul kell kaheksa.