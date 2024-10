Uuring: eestlased kulutavad suure osa sissetulekust eluasemele

Septembris toimunud küsitlusest selgus, et kõige vähem kulub iga kuu eluasemele Leedu inimestel. Eesti ja Läti tulemused on üpris samal tasemel. Mõlemas riigis vastas 32 protsenti inimestest, et nende eluasemekulud moodustavad 20–30 protsenti igakuisest sissetulekust. Samuti on märkimisväärne hulk inimesi, kellel kuni 50 protsenti eelarvest moodustavad eluasemekulud: Eestis 30 ja Lätis 29 protsenti vastanutest. Üle poole sissetulekust moodustavad eluasemekulud 16 protsendil Eestis vastanutest, Lätis 14 ja Leedus kuuel protsendil.