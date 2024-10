Kristjan ja tema kallim olid tuttavad pool aastat. Kristjan oskas sõbratari sõnutsi hästi ujuda, nad käisid sageli koos spaas. Kristjan oli varem veekeskustes ka sukeldunud, vee all ujunud.

Tuju oli hea. Seltskond seisis kassajärjekorras ja ajas juttu. Kohtus tunnistust andnud sõbratari mäletamist mööda said tema, Kristjan ja teine noormees kohe riietusruumidest tulles kokku kusagil veekeskuse keskel. Ta räägib, et meestel oli naljatuju: arutlesid, et nad võiksid end kuhugi basseini ära peita ja kaaslased nad üles otsida. Peitusemänguks siiski ei läinud. Naise mäletamist mööda jooksis Kristjan tema juurest hüppetorniga basseini poole.