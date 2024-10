“Soovitav on talverehvid paigaldada siis, kui temperatuur langeb püsivalt alla seitsme kraadi. See on hetk, mil suverehvide haarduvus hakkab tuntavalt vähenema, eriti niiskel või jäätunud teepinnal,” selgitas Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja Ragnar Pildre.



Varasem talverehvide allapanek aitab juhil valmistuda ootamatuteks ilmaoludeks, näiteks varasteks öökülmadeks või esimeseks lumesajuks. “Kui talverehvid liiga hilja alla panna, võib juht leida end ohtlikust olukorrast. Oleme kõik näinud uudiseid rohkete õnnetuste kohta esimese jää või lumega. Enamasti on need tingitud just suverehvidest,” tõdes Pildre. Lisades, et samuti tuleks arvestada esimese lumega rehvitöökodadesse tekkivate pikkade järjekordadega.



Talverehve valides peab alati arvestama Eesti ilmaga. Seega tasuks rehvimüüjatelt kindlasti küsida, kas pakutud rehvid on mõeldud just põhjamaisesse kliimasse, sest mitte kõik turul saadaval talverehvid ei ole sobi meie karmidesse oludesse.



Pildre sõnutsi pakuvad kallimate rehvide tootjad suurema tõenäosusega paremat kvaliteeti, kuid alati ei pea valima varianti, mis maksab kõige rohkem. “Heade omadustega rehve leidub ka keskmises hinnaklassis, mistõttu tasub enne ostuotsust lugeda rehviteste. Need annavad väärtuslikku teavet eri rehvide haardevõime ja vastupidavuse kohta talvistes oludes,” soovitas Pildre.



Valides lamell- ja naastrehvide vahel, tuleb Pildre ütlust mööda otsus teha elukoha teede ja oma sõitmisharjumuste põhjal. Naastrehve soovitatakse piirkondadesse, kus teid hooldatakse harvem või teeolud on sageli jäised – libedaga haarduvad naastud paremini, kuid nendega sõita on vähem keskkonnahoidlik.



Lamellrehvid sobivad hästi mis tahes oludesse ja need võib alla panna juba oktoobris, kuigi lund veel pole. “Lamellrehvid on loodussäästlikumad, vaiksemad ja neid võib kasutada aasta ringi. Siiski tuleb arvestada, et suviste temperatuuride korral ei ole lamellrehvide haardevõime nii hea kui suverehvidel,” selgitas Pildre. Märkides, et turvalisuse huvides on mõistlik kasutada suvel suve- ja talvel talverehve.



Oluline on kontrollida ka enne talverehvide paigaldamist nende mustri sügavust. Talvele vastu minnes võiks rehvimustri jääk olla vähemalt viis millimeetrit.



Talverehvidega tohib Eestis sõita 15. oktoobrist 31. märtsini, erandina talviste tee- ja ilmaoludega 1. oktoobrist 30. aprillini.