Pärnu volikogu suurim fraktsioon kahanes poole võrra

Pärast juuni alguses EKREs toimunud niinimetatud pikkade nugade ööd on erakonnast välja astunud Helle Kullerkupp, Alar Laneman, Edmond Penu, Priit Sutt, Arvi Karotam ja Agnes Pulk.

Viimaste valimiste häältemagnet Laneman on liitunud Reformierakonnaga, Kullerkupp, Penu, Sutt ja Karotam on tegevad üle-eelmisel kuul loodud parteiga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK).

Et fraktsioon toimiks, peab Pärnu volikokku kuuluma vähemalt viis liiget. Nii on kaalukeeleks Agnes Pulk, kes on küll erakonnast välja astunud, ent jääb fraktsiooni liikmeks.