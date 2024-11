Wendre eksjuhtide kohtuasjas asendus 41 kohtupäeva ühega

Wendre ASi endisele juhile Vahur Roosaarele, juhtkonda kuulunud Peep Armväärtile, ettevõtte kunagisele logistikajuhile Erki Habanenile ning Viljandimaal tekstiili ja tekke-patju tootvale Paragon Sleep ASile, mille juhtkonda kõik eelnimetatud praegu kuuluvad, heidetakse ette usalduse kuritarvitamist ja ärisaladuse ebaseaduslikku saamist, kasutamist ja avaldamist. Prokuratuur on seisukohal, et just ärisaladuse rikkumise tõttu läks Wendrelt üle Paragon Sleepile kaheksa klienti ja üks otsustas, et ei telli kummaltki, ning Wendre kahju summa on üle 900 000 euro.