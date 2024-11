Lugeja küsib: Miks on tuttuue tee ülekäigukohtades nii kõrged äärekivid?

Pärnu linnavalitsuse teatel on äärekivid ületuskohtades teekattest neli sentimeetrit kõrgemal. Seda põhjusel, et maha on rullimata on veel üks, nelja sentimeetri paksune asfaldikiht. Pärast seda kui asfaldikiht kevadel paigaldatakse, on sõidu- ja rattatee samal tasapinnal. Praegu on tegemist pooliku ehk lõpetamata ehitusobjektiga.